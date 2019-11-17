العثماني: إصلاحات “البيجيدي” تحترم مبادئ الإسلام وثوابته  

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء يوم الأحد، إنّ حزبه والإصلاحات التي يقوم بها تأتي في إطار مبادئ الدين وتوابث الدين.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال مشاركته في اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، “نحن مسلمون، ولدينا توابث وسنبقى مسلمين، وسنتطور، ونعمل، وسنقوم بالتحديث، وسنعمل بالرقمنة والتكنولوجيا والحكامة الجيدة وسنبني مؤسسات قوية، ولكن، سنبقى دائمًا مسلمين ومتشبتين بهويتنا.

وأضاف العثماني أن المغاربة لديهم حب للوطن عميق و”حزب العدالة والتنمية إذا لم يكن يخدم الوطن “ماعدنا مانديرو بيه”.

وتعليقا على نازلة حرق العلم الوطني في باريس، قال العثماني، “حينما أحرقوا العلم الوطني، المغاربة كلهم استنكروا ذلك، ووقفوا وقفة واحدة، واقاموا احتجاجات ضد ذلك في باريس، لأنّ المغاربة يُريدون بلدهم، ورموز الوطن لا يمكن أن نسمح فيها، ومتشبثون بتوابتنا الدينية والوطنية”.