الرجاء يعلن عن نتائج الفحوصات التي خضع لها الزنيتي وجاهزيته لمباراة “الديربي”

أكد نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على جاهزية حارسه الأول، أنس الزنيتي، لخوض المباريات القادمة، خاصة مباراة “الديربي” أمام الغريم التقليدي، الوداد البيضاوي، في إطار إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذي سيجمع بينهما يوم السبت المقبل، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ونشر الفريق الأخضر، اليوم الأحد، خبرا على حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “فايسبوك” يؤكد فيه استعادة الحارس الأول للفريق لإمكانياته البدنية من أجل المشاركة في المباريات القادمة.

وأكد النادي، في المناسبة ذاتها، على أن الفحوصات التي خضع لها الزنيتي، أكدت بأنه يعاني من إصابة طفيفة على مستوى الكاحل، تعرض لها في مباراة الوداد السابقة، في لقاء الذهاب، لكنها لا تدعو للقلق.

وكان الزنيتي، قد غاب عن مباراة الفريق التي جمعته بنهضة الزمامرة، كما أنه غاب أيضا عن مباراة المنتخب المغربي الأخيرة أما موريتانيا، بعد أن وجه له الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش الدعوة، قبل أن يتم تعويضه بالحارس هشام المجهد، حارس مرمى اتحاد طنجة.