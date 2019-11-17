استعدادا لكأس محمد السادس.. التعادل الإيجابي يحسم ودية الرجاء وأ. آسفي

انتهت المباراة الودية، التي جمعت، أمس السبت، بين فريق الرجاء الرياضي، وأولمبيك آسفي، بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وكان الفريق المسفيوي سباقا إلى التسجيل عن طريق اللاعب واتارا، الذي أنهى الشوط الأول من المواجهة، التي جرت في مركب اللوازيس الخاص بالرجاء، متقدما بهدف نظيف، قبل أن ينجح النادي الأخضر خلال الجولة الثانية، في تعديل الكفة بواسطة هشام إصلاح.

وتدخل مباراة أمس بين فريق الرجاء وأولمبيك آسفي في إطار استعدادات الفريقي لإياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، السبت المقبل، إذ سيواجه الفريق الأخضر غريمه الوداد، بينما يحل الأولمبيك ضيفا على الترجي التونسي.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة النسور الخضر أمام الوداد، وهي النتيجة ذاتها، التي خلصت إليها مواجهة أولمبيك آسفي ضد الترجي.