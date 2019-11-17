“سينما المؤلف” يكرم أسماء مغربية وعربية وازنة

افتتحت فعاليات مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، ليلة أمس السبت، بتكريم أسماء مغربية، وعربية، منها المصرية، وفاء عامر، والمغربي داوود أولاد السيد.

واحتضن مسرح محمد الخامس فعاليات افتتاح المهرجان بحضور أسماء فنية عديدة، في مقدمتها أسماء كرمت، هي وفاء عامر، وداوود ولاد السيد، وبشرى أهريش، فيما ينتظر أن يتم تكريم أسماء أخرى ضمن باقي أيام المهرجان.

وتم خلال فعاليات الافتتاح تكريم سينما دولة الكوت ديفوار، باعتبارها ضيف شرف الدورة الحالية من المهرجان، وقدمت فرقة أواني الإفوارية عرضا غنائيا بعنوان إفريقيا.

وكان من المقرر أن تكرم المصرية، غادة عبد الرازق، في حفل الافتتاح، لكنها اعتذرت للمنظمين، بسبب ظروف صحية، فتم تعويضها بالممثلة المصرية، وفاء عامر، كون رصيدها الفني غني طبقا لما عبر عن المنظمون.

وستشهد الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان، الممتدة إلى غاية 22 نونبر الحالي، عرض أكثر من سبعين فيلما من مختلف القارات، منها ثلاثة عشر فيلما من فرنسا، والبرازيل، ورومانيا، والجزائر، وإيران، والمغرب، وأفغانستان، وسوريا، ومصر، يتنافسون على الجائزة الكبرى، التي تحمل اسم الملك الراحل الحسن الثاني .