روائح كريهة تقود إلى اكتشاف جثة شيخ بمدينة طنجة

عثرت عناصر أمنية بمدينة طنجة، اليوم الأحد، على جثة شيخ في حالة تحلل، داخل منزله، الموجود في حي “مسترخوش”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجيران انتبهوا إلى وجود رائحة كريهة تنبعث من منزل الراحل، ما جعلهم يخبرون المصالح الأمنية بذلك، إذ اقتحمت المنزل، وعثرت على جثة شيخ في عقده السابع، يعتقد أنه فارق الحياة، قبل أيام.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات في مستشفى دي طوفار، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، ومعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.