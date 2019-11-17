مؤجل الدورة 6 من القسم الثاني.. ا.الخميسات يسقط “الماص” ويتقدم في الترتيب

نجح فريق الاتحاد الزموري للخميسات في حسم مباراته المؤجلة عن الأسبوع السادس من القسم الوطني لصالحه، بعد تغلبه على ضيفه المغرب الرياضي الفاسي، بهدفين مقابل هدف واحد.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة إلى التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، بعدما تقدم صاحب الأرض بواسطة القائد زهير مرور من ركلة جزاء، قبل أن يعدل لحسن الكرومي الكفة لـ”الماص”.

وتمكن الاتحاد في الجولة الثانية من اللقاء، الذي احتضنه ملعب 18 نونبر، من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب صماكي شيكتا، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وارتقى اتحاد الخميسات عقب هذا الفوز إلى المركز السابع في جدول الترتيب، رافعا رصيده للنقطة 11، متقدما بنقطة وحيدة عن المغرب الفاسي، الذي تراجع للرتبة الثامنة.