في خطوة غريبة.. نادي إيطالي يقيل مدربه بسبب فوزه على الخصم

في خطوة غريبة، قد تكون سابقة في تاريخ كرة القدم العالمية، قرر نادي “إنفيكتاسورو” الإيطالي لكرة القدم للشباب، إقالة مدرب الفريق الأول، ماسيميليانو ​ريتشيني،​ وذلك بسبب “إهانة” خصمه فريق “​مارينا كالتشيو”.

هذه الإهانة، ليست عنصرية ولا تحمل أي رسائل عنف أو كراهية، بل تتمثل في فوز كبير جدا، وصل إلى الفوز عليه بنتيجة 27 هدف دون رد.

وأصدر باولو بروجيلي، رئيس نادي “إنفيكتاسورو” ،بيانا رسمي بهذا الخصوص قال فيه إنه صم وتأسف جدا ” لفوز شبابنا على فريق (مارينا كالتشيو) بنتيجة (27-0)، لأن ذلك انتهاك لروح قيم كرة القدم للشباب، يجب احترام المنافسين، ولكن هذا لم يحدث اليوم”.

وأضاف: “أعتذر بشدة لنادي مارينا كالتشيو، وأعلن أن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع اقالة المدرب ريتشيني”.

وأضاف المسؤول أنه “يتعين على المدربين المشاركة ليس فقط في تحضير اللاعبين الشباب في المجال الرياضي فقط”.