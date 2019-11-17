القدس: شرطة الاحتلال تعتقل 3 شبان بينهم طالبة جامعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، 3 متظاهرين عرب، شاركوا في وقفة احتجاجيّة نُظّمت بالتلة الفرنسية بجانب الجامعة العبرية، في القدس المحتلة، لإدانة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المُحاصَر.

وجاء في التفاصيل أن المُعتقلين الثلاثة، هم شابين بالإضافة إلى طالبة جامعية، كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فيما أفادت مصادر صحافية، بأن الشبان الذين اعتُقلوا هم طلاب أكاديمية "بتسلئيل"، ونشطاء في حراك "صدى".

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وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما قابلها متطرّفون يهود بالهتاف بشعارات داعمة للعدوان الأخير، الذي اعتبروه "حمايةً لإسرائيل" كما أظهرت لافتات رفعها بعضهم.

ورفع بعض المتظاهرين العرب لافتات مناوئة لعدوان الاحتلال، وهتفوا مُنددين به وبالاحتلال الذي يفرض حصارا قسريا على قطاع غزة، منذ نحو 12 عامًا.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزّة تسبب باستشهاد 34 فلسطينيا، وأوقع أكثر من 100 جريح، وكان آخر الشهداء هم 8 أفراد من عائلة السواركة الذين استشهدوا في دير البلح، إثر قصف إسرائيلي، فجر الخميس.