عاجل.. الخارجية الإيرانية تدين تصريحات "بومبيو"

الأحد 17 نوفمبر 2019

عباس موسوي

دانت الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، الدعم الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للاحتجاجات في إيران.



وأمس السبت، أعرب بومبيو، في أول تعليق منه على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، أن الولايات المتحدة "تقف مع الشعب الإيراني"، واصفا هذه الاحتجاجات بـ "الانتفاضة".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان: "ندين دعم وزير الخارجية الأمريكي لعدد من مثيري الشغب في بعض المدن الإيرانية ونعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الإيرانية".

ووصف المتحدث تصريحات بومبيو بأنها "منافقة وانتهازية"، مضيفا أن الشعب الإيراني "يدرك أنها لا تشكل أي تضامن صادق معه".

وتابع موسوي قائلا إن "أحداث الفوضى والتخريب التي يدعمها بومبيو لا تتوافق مطلقا مع شخصية قاطبة الشعب الإيراني الواعي"، وإن تصريحات الوزير الأمريكي تعبر عن وجود "نوايا مشؤومة لدى واشنطن تجاه الشعب الإيراني".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بومبيو تحدث عن تضامن الولايات المتحدة مع شعب "يرزح تحت ضغوط الإرهاب الاقتصادي الأمريكي".