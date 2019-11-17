اليمن.. الكثيري يبحث مع وزير الخارجية تعزيز نشاط الوزارة في سيئون

الأحد 17 نوفمبر 2019

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مع معالي وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي سبل تعزيز نشاط الوزارة في مدينة سيئون عاصمة مديريات وادي حضرموت و الصحراء .



Advertisements

و في اللقاء اشاد وزير الخارجية الحضرمي بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء في المحافظة على عمل مؤسسات الدولة و تقديم الخدمات الحكومية لكل اليمنيين خصوصا في ظل ظروف الحرب و توقف كثير من الخدمات في المحافظات .

و ناقش اللقاء جملة من المواضيع المرتبطة بعمل وزارة الخارجية في وادي حضرموت و سبل تطويرها لما فيه خدمة للمواطنين و طالبي خدمات وزارة الخارجية.