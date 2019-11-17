رئيس الوزراء يطلع من وكيل وادي حضرموت على سير مشاريع التنمية

الأحد 17 نوفمبر 2019

إطلع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على سير مشاريع التنمية في مديريات وادي حضرموت و الصحراء و ابرز الاحتياجات في القطاعات الخدمية و نشاط السلطة المحلية خلال لقاءه اليوم الاستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء .



و أشاد الدكتور معين عبدالملك بخطط السلطة المحلية بوادي حضرموت في تحقيق الاستفادة الكاملة من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط في تمويل ٦٠ مشروعا في القطاعات الاساسية وفق خطط تنموية مدروسة مشيرا الى ان القرار التاريخي لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بمنح المحافظات المنتجة للنفط ٢٠% من قيمة الدفعات قد عمل على تمويل مشاريع تتموية وخدمية مباشرة لمسها المواطن في هذه المحافظات و أحدثت استقرار في الخدمات الاساسية .

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و أوضح رئيس الوزراء الى ان الحكومة تولي مديريات وادي حضرموت و الصحراء اهتماما خاصا في مختلف القطاعات نظير الدور الذي تلعبه مديريات الوادي في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد .

بدوره أوضح الاستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء الى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تعمل على الاستفادة من كل الإيرادات المحلية الممكنة في سبيل تنفيذ خطط تنموية مدروسة تهدف للمحافظة على سير الخدمات الأساسية و تطويرها و ايجاد و توفيرها لكل المناطق مستعرضا سير العمل حاليا في ٦٠ مشروعا تتمويا و كذا ٢٧ مشروعا يجري اكمال فتح مناقصاتها .

و قدم الوكيل الكثيري لرئيس الوزراء جملة من الاحتياجات و المشاريع التنموية في قطاعات الكهرباء و التعليم و الصحة و المياه والاشغال العامة والتي تتطلب تمويلا حكوميا مباشرا موكدا على أهمية رفد هذه القطاعات بمشاريع استراتيجية مثمنا دور رئيس الوزراء و الحكومة و اهتمامهم المتواصل بشؤون مديريات الوادي و الصحراء .