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شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. نجاة مسؤول عسكري من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
نجا مدير دائرة التموين العسكري في الجيش الوطني العميد عبدالله علي السقلدي، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة، الأحد، شرق مدينة مأرب.
وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت بالسيارة التي كان يستقلها العميد السقلدي ومرافقوه أثناء خروجهم من معسكر صحن الجن في طريقهم إلى منزله.
وأضافت إن السقلدي، الذي ينتمي إلى محافظة الضالع، نجا بأعجوبة من الانفجار، فيما تعرضت السيارة لأضرار جسيمة.
الجدير بالذكر أن معسكر صحن الجن تعرض لقصف صاروخي استهدف مبنى العمليات المشتركة، الأربعاء، ونتج عنه استشهاد وجرح أكثر من 15 عسكرياً بينهم 3 ضباط برتبة عميد.
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