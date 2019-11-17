مدير أمن ساحل حضرموت يوجه رسالة للشخصية المجهولة “عبيد الحجري“

الأحد 17 نوفمبر 2019

وجه العميد منير كرامة التميمي، مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت رسالة للشخصية الحضرمية الفكاهية التي لمعت مؤخرا عبر تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" والتي أطلق عليها صاحبها “عبيد الحجري“.



وفيما يلي ننشر نص الرسالة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلت الرسالة ياعبيد، والمؤمن مرآة اخيه المؤمن، وحضرموت أُمنا كلنا وأي سلبيات سوف نقوم بملاحقتها وتتبعها، والقضاء عليها بأذن الله سبحانه وتعالى، ونحن مع النقد البنّاء،الذي يرينا عيوبنا التي قد لا تصل الينا.

كلامك هذا يتعلق بالشرطة المجتمعية، التي تبنيناها منذ ان تولينا إدارة الأمن لكي نخلق صورة مشرفة لرجال الأمن ، مغايرة كليا عن الصورة السيئة السابقة، وكل يوم نعمل على تصحيح الاخطاء، ونجتهد قدر الإمكان لتلافي سلبياتنا ان وجدت، ونعمل بمبدأ الثواب والعقاب لكل منتسبي إدارة الأمن ، حيث اننا نكافئ المحسن ونحاسب المسيئ، ولا نقول إننا وصلنا الى درجة الكمال، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى، فنحن بشر، واي عمل بشري يعتريه القصور، وثق تماما انت وكل مواطنينا الكرام، اننا بمجرد معرفة القصور أو اكتشافه، فاننا نعمل على معالجته، واي خلل نعمل فورا على استئصاله نهائيا، باتخاذ اجراءات صارمة بحق المقصرين والمخالفين.

لقد سعدت كثيراً بانتقادك لجزء من عملنا، لانك جسدت الرؤية التي سعيت منذ توليت إدارة الأمن إلى ترسيخها، وهي أن يكون المواطن جزء أساسي من الأمن والحفاظ عليه، سواء بالإبلاغ عن اي إخلالات أمنية، او كما تطرقت انت في رسالتك الصوتية، واشرت الى تلك السلوكيات التي تسييء إلينا كمؤسسة وطنية، مهمتها تحقيق الأمن والحفاظ عليه، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال التزام رجال الأمن اولاً بالأخلاق العالية والسلوكيات القويمة، وملاحظتك هذه عزيزي تتعلق بالشرطة المجتمعية.

Advertisements

وما اود قوله لك ولكل مواطن شريف، نحن جزء أصيل من شعبنا الذي هو انتم، ونحن منكم وفيكم، وأي نقد بناء بعيداً عن اي مناكفات سواء كانت حزبية او طبقية او سياسة، او ناتجه عن احقاد أو اهداف شخصية ضيقة، ثقوا كل الثقه بأننا سوف نأخذه بعين الاعتبار.

وفي النهاية، جميعنا ننشد الخير والرفعة لأهلنا ومحافظتنا الحبيبة .. شكراً لك اخي (عبيد الحجري)، الذي لا اعرف شخصيته الحقيقية، فلتكن من تكون فهذا ليس مهما، انما مايهمنا هو انك بينت لنا شئ من عيوبنا في مؤسسة وطنية، تهمك كمواطن مثلما تهمنا نحن الذين نتشرف بالانتماء اليها.

ولي طلب أخير منك، هو بان لاتحرمنا من انتقاداتك البناءة، التي تضعها بنوع من الفكاهة التي تضحكنا ولكنها تؤلمنا ايضا، لاننا لانتمنى ان تكون فينا، لكن بأذن الله سبحانه وتعالى، نحن سائرون بكل ما أوتينا من قوة في إصلاح المؤسسة الأمنية، ويجب ان نعمل جميعا، ضباط وصف وافراد ومواطنين، لرفع المستوى الأمني، ولن يكون هذا الا اذا حكمنا بين الناس بالعدل، ولا نميز بين احد كان بغض النظر عن نسبه أو انتماءه السياسي او الفكري، أو موقعه ومستواه المالي ، رسولنا محمد صل ألله عليه وسلم يقول: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها..)، ولا عطر بعد عروس كما يقال، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم افخر وأعظم عطر.

عاشت حضرموت عزيزة ابية

وعاش ابنائها مرفوعين الرأس في كل وقت وزمان.

اخيك/ العميد منير كرامة التميمي

مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت