عاجل.. سقوط 3 قذائف علي المنطقة الخضراء وسط بغداد

الأحد 17 نوفمبر 2019

تظاهرات العراق

نقل وكالة أنباء "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلً عن أفاادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط 3 قذائف صاروخية على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، انطلقت التظاهرات في العراق، احتجاجاً على الفساد والبطالة وتدهور الخدمات العامة والمطالبة بإسقاط النظام.

وشهدت الاحتجاجات موجتان، الأولى "استمرت لنحو أسبوع وسقط خلالها أكثر من 150 قتيلا"، فيما انطلقت الثانية "في 24 أكتوبر ولا تزال مستمرة حتى الأن، على الرغم من تواصل عمليات القمع بحق المتظاهرين"، حيث سقط 100 قتيل وأصيب مئات آخرون.

وتدعو الأوضاع المشتعلة في العراق، الجميع للتساؤل حول سيناريوهات الخروج من تلك الأزمة.