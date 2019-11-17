تقرير فوكس نيوز يشعل غضب النشطاء في تويتر : #قطر_تخون_الخليج

الأحد 17 نوفمبر 2019

تميم

أشعل تقرير قناة فوكس نيوز الأمريكية بشأن معرفة قطر بهجمات إيران على السفن التجارية، موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، حيث أطلق النشطاء هشتاج بوسم "قطر تخون الخليج"، الذين عبروا عن غضبهم من إستمرار الخيانة القطرية لصالح أعداء المنطقة والخليج .



وكشف تقرير صادر عن أجهزة استخبارات غربية، عن تورط دولة قطر في هجوم إيران على سفن تجارية كانت راسية في خليج عُمان مايو الماضي .

وقال التقرير أن دولة قطر كانت لديها معرفة مسبقة بالهجوم الإيراني على 4 سفن تجارية في خليج عمان في مايو الماضي، وتجاهلت تحذير حلفائها، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وأضاف التقرير الذي نشرته شبكة فوكس نيوز وأكدت مصداقيته، أن قطر كانت على علم مسبق بالهجوم على 12 ناقلة سعودية وناقلة نرويجية وسفينة تموين إماراتية بالقرب من ميناء الفجيرة في الممر المائي الحيوي، الذي يربط مضيق هرمز بالمحيط الهندي، بالقرب من دولة الإمارات العربية المتحدة .

ونشر المغردون عشرات التدوينات الغاضبة والساخطة إزاء الخيانات المتكررة لقطر على الرغم من الجهود التي تبذل حالياً لرأب الصدع في البيت الخليجي ومحاولات تسوية الأوضاع بين قطر ودول المقاطعة العربية، ضمن جهود إنهاء التوتر في المنطقة .

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ووجه المغردون العديد من التساؤلات لقطر أهما، المغردة مايا طلال، التي تساءلت "لماذا صمتت قطر ولم تبلغ أحد عن هجوم الحرس الثورى الإيراني علي ميناء الفجيرة فقد كشف تقرير استخبارى غربي أنها كانت تعلم مسبقا عن الهجوم" .

فيما تساءل المغرد القطري سيف الدين، "هل وصل الاجرام بحكومتنا لأن تكون علي درايه بهجمات الحرس الثوري الايراني علي ناقلات نفط قبال سواحل الامارات قبل ستة اشهر وتتكتم علي ذلك ؟!!" .. مختتماً تغريدته بوسم "#قطريين_ولانعترف_بتميم" .

أما يسري إبراهيم، فأكتفى بالقول "قطر عار على الوطن العربى تميم خائن للعروبة و سافك للدماء" .

بدورها ريم بدران قالت "قامت قطر بالتستر علي هجوم الحرس الثورى الإيراني علي ناقلات النفط قرابه السواحل الإماراتية ولم تبلغ أحد من اشقائها من دول الخليج او التعاون مع الدول الغربية" .

عبدالله الدياني بدوره نشر فيديو يظهر كيف تضخ قطر أموال طائلة لإنشاء مئات المواقع والحسابات الإلكترونية الجديدة ذات التوجه الإخواني للتحريض وتشويه دور الإمارات والسعوديه .

من جانبه براهِم علي العَبَد، قال "لو كنت مكان النظام القطري كيف راح تحافظ على سيادة بلدك من عبث جيرانك يا فالح ؟!!! أتحارب كل جيرانك !!!" . #قطر_تخون_الخليج