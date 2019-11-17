عاجل.. اشتباه بوجود قنبلة دخل مبني التلفزيون الروسي 

الأحد 17 نوفمبر 2019

مبني التلفزيون الروسي Advertisements

ذكر موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو.



وقال مصدر، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن أجهزة الأمن تلقت، اليوم الأحد، بلاغا من شخص مجهول تحدث عن وجود تهديد انفجار في مركز "أوستانكينو" للتلفزيون في موسكو، لافتا إلى أن المختصين يتحققون من التحذير في الموقع.

ويأتي ذلك بعد ورود بلاغات مماثلة حذرت من وجود قنابل في مدرستين وجامعة بيرو[وف الروسية الوطنية للدراسات الطبية في موسكو. وأوضح مصدر "تاس" في أجهزة الأمن أن الجهات المعنية فحصت هذه المواقع، ولم يعثر فيها على أي مواد متفجرة.