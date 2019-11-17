السفير اللبناني يكشف تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة

وقال الحبحاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة العراقي احمد العبيدي، تركز على عرض لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والسعي للتعاون في المجال الرياضي والشبابي لا سيما الكشفي والذي يتمايز به لبنان لجهة خبرة الجمعيات الشبابية في مجال نشر الوعي على مستوى القضايا الاجتماعية والثقافيه والبيئية".واضاف أن "المناسبة كانت ايضا فرصة لتهنئة العراق على فوز منتخبه لكرة القدم على نظيره الايراني ومستوى ادائه المتقدم وتمنيات السفارة بحظ مماثل على نظيره البحريني الثلاثاء القادم".

وبدورها اكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته الخليج 365 إنه "تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي، من خلال تنظيم النشاطات والفعاليات الشبابية إلى جانب تنظيم البطولات والمعسكرات المشتركة لمختلف الألعاب الرياضية".

