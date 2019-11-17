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السفير اللبناني يكشف تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة

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2019-11-17 | 19:32

السفير اللبناني يكشف تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة

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كشف السفير اللبناني لدى العراق، علي اديب الحبحاب، تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة، احمد رياض في مقر الاخير بالوزارة.
وقال الحبحاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة العراقي احمد العبيدي، تركز على عرض لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والسعي للتعاون في المجال الرياضي والشبابي لا سيما الكشفي والذي يتمايز به لبنان لجهة خبرة الجمعيات الشبابية في مجال نشر الوعي على مستوى القضايا الاجتماعية والثقافيه والبيئية".

واضاف أن "المناسبة كانت ايضا فرصة لتهنئة العراق على فوز منتخبه لكرة القدم على نظيره الايراني ومستوى ادائه المتقدم وتمنيات السفارة بحظ مماثل على نظيره البحريني الثلاثاء القادم".

وبدورها اكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته الخليج 365 إنه "تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي، من خلال تنظيم النشاطات والفعاليات الشبابية إلى جانب تنظيم البطولات والمعسكرات المشتركة لمختلف الألعاب ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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