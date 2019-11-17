السفير اللبناني يكشف تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة

2019-11-17 | 19:32
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كشف السفير اللبناني لدى العراق، علي اديب الحبحاب، تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة، احمد رياض في مقر الاخير بالوزارة.
واضاف أن "المناسبة كانت ايضا فرصة لتهنئة العراق على فوز منتخبه لكرة القدم على نظيره الايراني ومستوى ادائه المتقدم وتمنيات السفارة بحظ مماثل على نظيره البحريني الثلاثاء القادم".
وبدورها اكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته الخليج 365 إنه "تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي، من خلال تنظيم النشاطات والفعاليات الشبابية إلى جانب تنظيم البطولات والمعسكرات المشتركة لمختلف الألعاب الرياضية".
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