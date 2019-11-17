للمشاركة في 'خليجي 24'.. المنتخب الوطني يتوجه الى الدوحة الاربعاء المقبل

رياضة 2019-11-17 | 19:18 1,207 مشاهدة يتوجه وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الاربعاء المقبل، الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" في قطر. وستكون امام منتخب اسود الرافدين 6 ايام فقط قبل خوض اولى مباريته في البطولة امام صاحب الارض قطر في الـ26 من تشرين الثاني الحالي. واوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.



وستقام البطولة للفترة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.

وستقام البطولة للفترة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل. المحرر: محمد خليل

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