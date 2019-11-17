وصول تعزيزات امنية للرفاعي والمتظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا بالقضاء

أفاد مصدر امني، الأحد، بوصول تعزيزات امنية لقضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، مشريا الى أن المتظاهرين قطعوا طريقا رئيسيا بالقضاء.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوزز، إن "تعزيزات امنية وصلت، مساء اليوم، الى قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قطعوا احدى الطرق الرئيسية بالقضاء بالإطارات المحترقة".
وتجددت، عصر اليوم الاحد، التظاهرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، فيما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح عشرات المعتقلين.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قطعوا احدى الطرق الرئيسية بالقضاء بالإطارات المحترقة".
وتجددت، عصر اليوم الاحد، التظاهرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، فيما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح عشرات المعتقلين.
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