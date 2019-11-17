استنكر نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الأحد، جريمة اختطاف المحامين والذين تم اختطافهم من قبل جهة مجهولة، فيما طالب الاجهزة الأمنية بمعرفة مصيرهم.
وطالب السعدي، الاجهزة الامنية ذات العلاقة بـ "الكشف عن مصير المحامين المفقودين وضمان حياتهم".
وأوضح، ان "النقابة من جانبها تتابع قضية المحامين المخطوفين من خلال رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى بعد احاطتها علما بجرائم الخطف التي نالت رجال القضاء الواقف سواء في بغداد وبقية المحافظات".
وكان مصدر امني قد كشف في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن اختطاف ثلاثة محامين في بغداد وميسان.
كانت هذه تفاصيل خبر السعدي يطالب الاجهزة الامنية بالكشف عن المحامين المختطفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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