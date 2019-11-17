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السعدي يطالب الاجهزة الامنية بالكشف عن المحامين المختطفين

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استنكر نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الأحد، جريمة اختطاف المحامين والذين تم اختطافهم من قبل جهة مجهولة، فيما طالب الاجهزة الأمنية بمعرفة مصيرهم.
وقال السعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اختطاف المحامين يعد من الجرائم الخطرة التي تخلق اجواء من الرعب والتخويف بين صفوف المحامين المتظاهرين السلميين و تؤدي ايضا الى هز المجتمع العراقي".

وطالب السعدي، الاجهزة الامنية ذات العلاقة بـ "الكشف عن مصير المحامين المفقودين وضمان حياتهم".

وأوضح، ان "النقابة من جانبها تتابع قضية المحامين المخطوفين من خلال رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى بعد احاطتها علما بجرائم الخطف التي نالت رجال القضاء الواقف سواء في بغداد وبقية المحافظات".

وكان مصدر امني قد كشف في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن اختطاف ثلاثة محامين في بغداد وميسان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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