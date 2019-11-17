السعدي يطالب الاجهزة الامنية بالكشف عن المحامين المختطفين

وقال السعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اختطاف المحامين يعد من الجرائم الخطرة التي تخلق اجواء من الرعب والتخويف بين صفوف المحامين المتظاهرين السلميين و تؤدي ايضا الى هز المجتمع العراقي".وطالب السعدي، الاجهزة الامنية ذات العلاقة بـ "الكشف عن مصير المحامين المفقودين وضمان حياتهم".

وأوضح، ان "النقابة من جانبها تتابع قضية المحامين المخطوفين من خلال رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى بعد احاطتها علما بجرائم الخطف التي نالت رجال القضاء الواقف سواء في بغداد وبقية المحافظات".

وكان مصدر امني قد كشف في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن اختطاف ثلاثة محامين في بغداد وميسان.