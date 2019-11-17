الإعلام الأمني: اصابة مدني بسقوط صاروخ قرب احدى الشركات في الكرادة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صاروخا لم يعرف نوعه حتى الآن سقط قرب احدى الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، ما أدى الى اصابة مدني بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم الاحد، بسماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.