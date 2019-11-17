تجدد التظاهرات في ذي قار ومطالبات بإطلاق سراح عشرات المعتقلين

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الاحد، بتجدد التظاهرات في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة، فيما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح عشرات المعتقلين.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "التظاهرات تجددت، مساء اليوم، في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".
وأضاف المصدر أن "المتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين".
وأضاف المصدر أن "المتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين".
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