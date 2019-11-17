الشرطة البريطانية توجه تهمة الإرهاب لمشتبه به فور وصوله من تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الشرطة البريطانية، مساء الأحد، تهم الإرهاب لشاب اعتقل بمطار هيثرو فل لندان فور وصوله من تركيا.
وقالت الشرطة البريطانية إنها وجهت تهمة الإرهاب لشاب ألقت ألقت القبض عليه ، الخميس الماضي، في مطار هيثرو بالعاصمة لندن فور وصوله على متن رحلة جوية من تركيا.
وأضافت أن المتهم هو مأمون رشيد (26 عاما) سيمثل أمام القضاء البريطاني بتهمة الإرهاب غدا الإثنين للاشتباه في ارتكابه جرائم لها علاقة بالصراع في سوريا.
والخميس الماضي أعلنت الشرطة البريطانية القبض مأمون رشيد للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية مرتبطة بسوريا.
وتشن الأجهزة الأمنية البريطانية وعدد من الدول الأوربية حملات مداهمات مستمرة لتحجيم وصد التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.
وكانت السلطات الألمانية، أوقفت ، الثلاثاء الماضي، 3 إرهابيين بينهم تركيان، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداء، غربي البلاد.
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