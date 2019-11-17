صاروخ مجهول يضرب المنطقة الخضراء ببغداد دون إصابات

قال مصدران بالشرطة إن صاروخا مجهولا ضرب المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد التي تضم سفارات وأبنية حكومية، الأحد، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن صفارات الإنذار دوت عقب وقوع انفجار، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

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وعلى صعيد الاحتجاجات التي تشهدها مدن العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخلت محافظات الجنوب، الأحد، في إضراب عام ضمن الحركة الاحتجاجية التي تشهدها غالبية البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي وإنهاء النفوذ الإيراني.

وبدأ المتظاهرون في محافظات البصرة وذي قار وميسان والديوانية والنجف وكربلاء وبابل وواسط والسماوة بقطع الشوارع الرئيسية وإغلاق الأسواق والتجمع في ساحة المظاهرات في كل محافظة دعما لمطالب المتظاهرين.

ورفع المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب بإسقاط النظام العراقي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لإدارة البلاد لحين إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء نفوذ إيران ومليشياتها في العراق.