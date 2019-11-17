13 بعثة دبلوماسية تدعو للتحقيق باختفاء نائبة ليبية منذ 4 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت 13 بعثة دبلوماسية أوروبية في ليبيا، الأحد، بإجراء "تحقيقات عاجلة" في اختفاء النائبة سهام سرقيوة قبل 4 أشهر، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها.
وفي بيان عبرت البعثات عن "القلق العميق بشأن استمرار اختفاء" النائبة ودعت إلى "الإفراج الفوري" عنها.
وأضافت "نواصل دعوة السلطات الليبية ذات العلاقة إلى إجراء تحقيقات عاجلة في اختفائها وتقديم معلومات عن مكان وجودها".
ووقع البيان وفد الاتحاد الأوروبي وسفارات النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد وبريطانيا.
واختفت سرقيوة في 17 يوليو/تموز الماضي عندما هاجمت مجموعة مسلحة منزلها في بنغازي.
ولم تدل الأجهزة الأمنية في بنغازي بأي معلومات عن مصير سرقيوة التي خطفت غداة مطالبتها عبر قناة "ليبيا الحدث"، بوقف المعارك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.
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