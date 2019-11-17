مظاهرة "هادئة" للسترات الصفراء غداة اشتباكات الذكرى الأولى

تظاهر نحو مئتين من محتجي السترات الصفراء بهدوء وسط العاصمة الفرنسية، الأحد، غداة صدامات في باريس تخللت مظاهرات في الذكرى الأولى لقيام الحراك الاجتماعي.

وقرر متجر لافاييت الكبير غلق أبوابه بعد الظهر بعدما دخله لوقت قصير عشرات من محتجي السترات الصفراء، وفق ما قالت متحدثة باسم الإدارة لفرانس برس.



وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون "ماكرون يدمر فرنسا وحقوقكم، لا تنتقدونا. نحن هنا من أجلكم".





وقال فوزي لولوش، أحد منظمي التحرك: "نقوم بذلك لأنها الذكرى الأولى، نأمل أن نحصد ما زرعناه".

وساهم لولوش أيضا في تنظيم مظاهرة كان مقررا أن تنطلق السبت من ساحة إيطاليا في باريس لكن الشرطة ألغتها بعد اندلاع أعمال عنف.

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وندد بما اعتبره "قرارا سياسيا"، مضيفا "قوات الأمن تنفذ استراتيجية محاصرة المتظاهرين".





وروت المؤرخة ماتيلد لارير التي شاركت في المظاهرة عبر تويتر أنها منعت من مغادرة ساحة إيطاليا رغم "سحابة من الغاز" المسيل للدموع، منددة بقمع "لا يليق بدولة ديمقراطية".

من جهته، أكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير، الأحد، أن "ما شهدناه السبت تمثل في عدد قليل من المتظاهرين و(عدد كبير) من الرعاع الذين جاؤوا للقتال ومواجهة قوات الأمن ومنع عناصر الإطفاء من التحرك".





وفي الساعة 13:00 (12:00 ت غ) الأحد، تحدثت شرطة باريس عن اعتقال عشرين شخصا صباحا، وكانت قوات الأمن اعتقلت السبت 254 شخصا في فرنسا بينهم 173 في باريس.

وأشارت نيابة باريس صباح الأحد إلى وضع 155 شخصا قيد التوقيف الاحتياطي بينهم 8 قاصرين.