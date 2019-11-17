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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اشتباه بوجود قنبلة دخل مبني التلفزيون الروسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
ذكر موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو.
وقال مصدر، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن أجهزة الأمن تلقت، اليوم الأحد، بلاغا من شخص مجهول تحدث عن وجود تهديد انفجار في مركز "أوستانكينو" للتلفزيون في موسكو، لافتا إلى أن المختصين يتحققون من التحذير في الموقع.
ويأتي ذلك بعد ورود بلاغات مماثلة حذرت من وجود قنابل في مدرستين وجامعة بيرو[وف الروسية الوطنية للدراسات الطبية في موسكو. وأوضح مصدر "تاس" في أجهزة الأمن أن الجهات المعنية فحصت هذه المواقع، ولم يعثر فيها على أي مواد متفجرة.
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