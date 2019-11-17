رئيس الحكومة التونسية المكلف يقترح تقليص الوزارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

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أوضح رئيس الحكومة التونسية المكلف "الحبيب الجملي"، أنه سينطلق غداً في مشاورات تشكيل الحكومة مشيراً إلى أنه سيقع تدارس هيكلة الحكومة خلال انطلاق المشاورات الرسمية مع الشركاء الطبيعيين على أساس فرضية التقليص في عدد الوزارات، مرجحا إمكانية إحداث أقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة.



و اوضح الجملي في حوار مع صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه سيكون منفتحا على كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية دون استثناء، مؤكدا على ايجاد حلول لمجابهة تفاقم ظاهرة الفقر وغلاء الأسعار إضافة إلى مزيد العناية بالملفين الاقتصادي والأمني ستكون من بين أولويات حكومته.

و اضاف رئيس الحكومة المكلف ان حكومته المرتقبة ستضم عددا من غير المتحزبين بالإضافة إلى أسماء متحزبة شريطة أن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد.