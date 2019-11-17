بيلوسي: لن نكشف عن مسرب مكالمة ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمكنه الدفاع عن قضيته مباشرة أمام لجنة الاستخبارات، لكنها تعهدت بحماية المبلغ الذي سرب مكالمة ترمب وأطلق شكوى التحقيق في مساءلة الرئيس بشأن تصرفاته مع أوكرانيا.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع برنامج «فيس ذا نيشن» الذي أذيع أمس على شبكة سي بي إس الأمريكية «يمكن للرئيس أن يحضر أمام اللجنة، ويتحدث بكل الحقيقة التي يريدها إذا أراد أن يؤدي اليمين أو أن يقوم بذلك كتابة»، مضيفة «لديه كل فرصة لعرض قضيته»، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية.