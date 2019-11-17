الحوثيون يستهدفون المساجد والأحياء السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن شعارات الموت الحوثية خلفت مآسي كارثية، وأدخلت الحزن لكل منزل في اليمن، ومنذ ظهور شعار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الكاذب دخلت محافظة السلام صعدة واليمن نفقا مظلما.

وقال الإرياني في تصريح رسمي، إنه حيث ما امتد شعار الميليشيات حل معه الدم والدمار والفوضى والخراب والاقتتال، وسالت الدماء وأزهقت الأرواح وانتهكت الأعراض ودمرت المنازل وعطلت المصالح، وانتشرت الكراهية والبغضاء وازدهر العنف والإرهاب.

‏وأوضح الإرياني «في المقابل كم فقدنا من الأرواح بسبب شعار الميليشيات الحوثية، كم لدينا من الأرامل والأيتام، كم من اليمنيين فقدوا أطرافهم بألغامها وعبواتها الناسفة، كم دمرت بيوتهم، كم فقدوا مصادر رزقهم، كم هجروا من منازلهم وقراهم، وكم نحن بحاجة من الوقت والجهد والمال لإصلاح ما أفسدته الميليشيات منذ ظهورها».

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ميدانيا واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف مواقع للقوات المشتركة والمساجد ومنازل المواطنين في الأحياء السكنية بمديريتي حيس والتحيتا والدريهمي جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأكدت القوات اليمنية المشتركة في بيان لها أن الميليشيات استهدفت مواقعها شمال مديرية حيس مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف، ونقل البيان عن مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في المديرية بأوقات متفرقة، وواصلت الميليشيات عمليات استهداف واسعة للأحياء السكنية أدت إلى تدمير مئات المنازل والمساجد والممتلكات العامة بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

من جانب آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأمراض أوصلت نسبة كبيرة من السكان في اليمن إلى شفا الموت، مشيرة إلى إصابة نحو 700 ألف بمرض الكوليرا. وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة كريستيان ليندماير إن 20 مليون يمني يحتاجون إلى رعاية صحية، ويعانون بسبب انعدام الأمن الغذائي.

انتشار الأمراض في اليمن وفقا للصحة العالمية:

20 مليونا يحتاجون إلى رعاية صحية.

700 ألف مريض بالكوليرا.

25 % من المصابين أطفال.

913 حالة وفاة بالكوليرا.

100 شخص توفوا بالخناق والدفتيريا.

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