مركز الملك سلمان يطلق مركز غسيل كلوي بالخوخة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التجهيزات لإنشاء مركز غسيل كلوي بمديرية الخوخة، التابعة لمحافظة الحديدة.

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وأوضح علي الأهدل، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، أنه يجري حاليا استكمال التجهيزات لمركز الغسيل الكلوي، وأن مكتب الصحة بالمحافظة تسلم أخيرا خمسة أجهزة غسيل كلوي مع كمية كبيرة من مواد الغسيل تكفي لشهور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأكد أن افتتاح المركز في الخوخة سيسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المئات بكل مناطق الساحل الغربي من مرضى الفشل الكلوي، وفي التخفيف من تردي الخدمات الصحية بسبب الحرب الحوثية.

وثمن مدير مكتب الصحة الدعم السخي لمركز الملك سلمان، خاصة في المجال الصحي، مشيرا إلى أن المركز قدم الأسبوع الماضي 12 قاطرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لمديريات الساحل الغربي، 50% منها مخصصة لأربع مديريات بالحديدة، هي: الدريهمي والتحيتا وحيس والخوخة.