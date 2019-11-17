صحفيو فلسطين يتظاهرون تضامنا مع زميل فقد عينه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

تظاهر صحفيون فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس تضامنا مع زميل لهم فقد عينه برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات قبل يومين.

وأصيب المصور الصحفي معاذ عمارنة بعيار مطاطي في عينه اليسرى خلال توثيقه مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في الخليل الجمعة الماضية.

وظهر المصور عمارنة الذي يعمل لدى وكالة أنباء محلية في مقطع فيديو وصور متداولة والدماء تسيل من عينه قبل أن ينقل إلى مستشفى في الخليل، ليعلن لاحقا أن الإصابة أدت لاقتلاع عينه.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة والعشرات بالاختناق اليوم، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية، وجرت المواجهات عقب التظاهرة التضامنية مع الصحفي عمارنة.

وشهدت مدن عدة في الضفة الغربية تظاهرات مماثلة للتضامن مع عمارنة بدعوة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين وجهات أهلية ورسمية، كما جرت تظاهرة تضامنية مماثلة في مدينة غزة، رفع المشاركون فيها لافتات تندد بـ «استمرار انتهاكات» إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم خلال عملهم.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن استهداف عمارنة خلال عمله الصحفي «استمرار لسجل أسود حافل لإسرائيل بملاحقة حراسة الحقيقة، ومحاولة أخرى لحجب الجرائم».

واتهمت الوزارة في بيان صحفي إسرائيل بأنها «تتنكر لكل القوانين الدولية، وتمعن في الاعتداء على كل من يحاول نقل عدوانها»، مطالبة بتحرك دولي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحماية الصحفيين والصادر قبل 4 سنوات.