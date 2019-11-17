شكرا لقرائتكم هكذا يكتتب المقيمون الأجانب والخليجيون في طرح أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت عملاق النفط السعودي "أرامكو"، الأحد، بدء اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5% من أسهمها بنطاق سعري بين 30 و32 ريالا.

ويتساءل البعض عن مدى إمكانية اكتتاب المقيمين الأجانب والخليجيين في طرح أرامكو.

وبحسب موقع الشركة فإنه يحق لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

ويجب أن يكون لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

*ما هي المستندات المطلوبة لإكمال عملية الاكتتاب؟

أصل ونسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول

*ما هي القنوات المتاحة للمستثمرين الخليجيين للاكتتاب؟

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فروع الجهات المستلمة السعودية.

الخدمات المصرفية الإلكترونية أو الخدمات المصرفية الهاتفية أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي من الجهات المستلمة السعودية.

وإذا لم يكن لدى المستثمر الخليجي حساب مصرفي لدى أي من الجهات المستلمة، فعليه زيارة أي من فروع الجهات المستلمة لفتح حساب مصرفي.

* أين سيتم إيداع مبلغ الفائض النهائي أو الأسهم الإضافية؟

ستودع في الحساب المصرفي السعودي الجاري للمستثمر

هل المستثمرون الخليجيون مؤهلون للحصول على الأسهم المجانية؟

لا، فقط المستثمرون السعوديون هم المؤهلون لذلك.