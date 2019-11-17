اشكال في ساحة النور في طرابلس بين متظاهرين ومجموعة تابعة للصفدي

وقع اشكال في ​ساحة النور​ في ​طرابلس​ بين متظاهرين ومجموعة تابعة للوزير السابق ​محمد الصفدي​ اثر ازالة اليافطات المنددة والمهينة للصفدي، حيث تدخل ​الجيش​ لفض الاشكال.

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