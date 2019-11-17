الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف من "جبهة النصرة" في ريف اللاذقية الشمالي

أفاد مصدر عسكري مطلع لـ"روسيا اليوم" بأن قوات ​الجيش السوري​ تتصدى لهجوم عنيف يشنه تنظيم "​جبهة النصرة​" في ريف محافظة ​اللاذقية​ الشمالي غرب البلاد.

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