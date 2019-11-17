سلطات مصر تطالب بمراقبين من البنك الدولي وأميركا لمتابعة سير عمل سد النهضة

طالبت مصر بمراقبين من ​البنك الدولي​ و​أميركا​ لمتابعة سير عمل ​سد النهضة​.

وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 نيسان 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

ولم تسفر المفاوضات الصعبة التي تجريها الجهات الـ 3 في السنوات الماضية إلى تسوية القضية، فيما أقدمت الولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، بمبادرة تفاوضية للإسهام في حل هذا الخلاف، وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بعد استضافة واشنطن محادثات بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، أنهم اتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 كانون الثاني 2020.

وفي بيان مشترك صدر بعد المحادثات، قال الوزراء إنهم سيجرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 كانون الأول و13 كانون الثاني لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.