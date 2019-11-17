إصابة أكثر من 37 متظاهراً بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وسط بغداد

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بـ "إصابة أكثر من 37 متظاهراً ب​حالات​ اختناق ب​الغاز​ المسيل للدموع قرب جسري الشهداء والأحرار وسط ​بغداد​".

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