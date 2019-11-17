أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بـ "إصابة أكثر من 37 متظاهراً بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع قرب جسري الشهداء والأحرار وسط بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أكثر من 37 متظاهراً بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.