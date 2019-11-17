اشتباكات بين المتظاهرين والأمن الإيراني في شيراز ومقتل شرطي

أفادت قناة "العربية" بـ "وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والأمن الإيراني في شيراز".
وكشفت وكالة "إرنا" الإيرانية عن "مقتل شرطي إيراني خلال الاحتجاجات".
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