وزير الإعلام اليمني: الاحتجاجات في إيران بعد انتفاضتي العراق ولبنان تؤكد مأزق طهران

أكّد وزير الإعلام ​اليمن​ي ​معمر الإرياني​ أن "​الاحتجاجات​ في ​إيران​ بعد انتفاضتي ​العراق​ و​لبنان​ تؤكد مأزق ​طهران​"، مشيرًا الى أن " اليمن لن يكون بمنأى عن ارتدادات الانتفاضة الشعبية التي تشهدها إيران والعراق".

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