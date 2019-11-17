مصطفى حمدان: قائد الجيش يثبت القدرة الكبيرة في تحمل المسؤولية الوطنية 

أكّد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ يثبت يوماً بعد يوم على القدرة الكبيرة في تحمّل المسؤولية الوطنية وخاصة في أيام المحن، سواء كانت عدواناً يهودياً أو اعتداءات إرهابية أو اضطرابات داخلية وهي الاصعب علينا جميعاً والتي تمر اليوم على وطننا ​لبنان​"، مشيرًا الى أن "الكلام الوطني والحازم الذي سمعناه اليوم من قائد الجيش في تحديد مهام جيشنا الوطني بحماية أهلنا اللبنانيين والوطن، يستحق منا كل التحية والاحترام والتقدير لا بل علينا جميعاً الالتزام بما قاله بصون جيشنا ووطننا وما حدده بمنع ​قطع الطرقات​ ونحن معه في منع تقطيع أوصال لبنان عبر كانتونات وهمية رفضها وأسقطها ​اللبنانيون​ جميعاً منذ زمن بعيد".

ولفت حمدان الى أن "المنتفضين في الانتفاضة المباركة يتحمّلون اليوم المسؤولية بفتح الطرقات الى جانب ​الجيش اللبناني​، وقطع الطريق على كل من يهدد ​الأمن​ الوطني وأمن وسلامة المواطنين في التنقل على طرقات بلدهم. ومن خلال ما قاله العماد جوزيف عون نتوجه بتحية الحب والعرفان بالجميل الى كل العسكريين والى عائلاتهم الذين يضحّون بالغالي والنفيس من أجل أن يبقى لبنان وطناً نهائياً حراً عزيزاً مصاناً لكل أبنائه".

