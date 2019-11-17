عائلة علي علوه: ضد قطع الطرق وضد تحويل الحراك إلى تصويب على المقاومة

أفادت معلومات صحافية بأن عائلة سائق الـ"فان" الفقيد علي مصطفى علوه وأصدقاءه وزملاءه أضاؤوا الشموع عند دوار بلدة دورس، حيث ركن العشرات من سائقي الفانات مركباتهم إلى جانب الساحة، ورفعوا صور زميلهم علوه.

وكان علوه قد قضى، أول أمس، نتيجة حادث مع صهريج منعه متظاهرون كانوا يقطعون الطريق في ​البقاع الأوسط​ من المرور، فسار بعكس السير وصدم "فان" علوه أثناء نقله للركاب.

وتحدث محمد علوه باسم العائلة، مؤكداً أننا "مع مطالب الحراك الاقتصادية والاجتماعية، ومع محاكمة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب، ولكننا ضد ​قطع الطرق​، ومن نتائج هذه الظاهرة السلبية استشهاد فقيدنا علي. ونرفض تحويل الحراك إلى تصويب بالسياسة على المقاومة التي حمت بلدنا ودافعت عن أرضنا وصدت العدوان الصهيوني والإرهابي، وحققت للشعب اللبناني العزة والكرامة".

