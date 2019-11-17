أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حكي وثرثرة وأساسًا لا قيمة لما تقولون لأن لا يخت موجود واذا موجود ليس من مالكم ولا مال الناس وإذا في فساد فهو أصل من أصولكم وفروعكم وكل ما تثيرونه يثير الشفقة خطاب فارغ من أي مضمون والاتهامات العشوائية من دون سند لا تعطيكم مصداقية. ما بتحرزو نرد مرة تانية عليكم . مضيعة وقت وحقد".



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كانت هذه تفاصيل خبر أسود: إذا هناك فساد فهو أصل من أصولكم وفروعكم وكل ما تثيرونه يثير الشفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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