روكز: نبارك لنقيب المحامين الجديد ملحم خلف وندعو الجميع لمراجعة النتائج واستخلاص العبر

أكّد النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا نبارك لنقيب المحامين الجديد ​ملحم خلف​ بانتخابه، على أمل أن تؤدي النقابة دورًا في هذه المرحلة للدفاع عن الحق وتحقيق العدالة وندعو الجميع لمراجعة النتائج واستخلاص العبر، لاعتماد النهج الصحيح، والتمسك بالمبادئ، وعدم الرهان على تحالفات تتبدل مصلحيًا من أجل موازنة ​صوت الشعب​".

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