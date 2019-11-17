القومي: تأييد المحامين القوميين لخلف جاء على خلفية ما يتمتع به من سمعة طيبة ومسيرة مهنية

أشارت دائرة المحامين في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، في بيان، إلى أن "الانتخابات التي شهدتها ​نقابة المحامين​ في بيروت لشغل مركز النقيب وأربعة أعضاء في المجلس، وما ساد العملية الانتخابية من أجواء ديمقراطية لطالما تميزت بها هذه النقابة العريقة، يثبت أهمية دورها كواحدة من النقابات التي تعزز الحوار الوطني وتصون الحريات على طريق بناء دولةالمواطنة والقانون والمؤسسات".

ولفت إلى أننا "إذ نهنئ الأستاذ ​ملحم خلف​ بفوزه نقيبا للمحامين في بيروت نؤكد أن تأييد المحامين القوميين واقتراعهم لمصلحته، جاء على خلفية ما يتمتع به النقيب الجديد من سمعة طيبة ومسيرة مهنية عنوانها الدفاع عن الحريات والارتقاء بالقانون والعدالة، وهذا ما نتطلع اليه لتشكيل بيئة لا طائفية تؤسس لقيام دولة مدنية عادلة وقوية على قواعد الحق والحرية".