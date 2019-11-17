علوش للصفدي: بيانك يؤكد أن ولاءك الحقيقي لولي عهد العهد

رد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على الوزير السابق ​محمد الصفدي​، مشيراً إلى أن "محمد الصفدي سكت دهرا نطقت كفرا، ليتك بقيت في تقاعدك فمن رفض تسميتك هم الناس وهم أهل مدينتك بالتحديد، وعندما أعلنت العزوف عن التسمية ظن الجميع ان ذاك كان عين الصواب، لكن البيان الذي صدر عنك يؤكد أن ولاءك الحقيقي هو لولي عهد العهد ولم يكن يوما لغير ذلك"، مضيفاً: "نصيحة لوجه الله عد سريعا للنوم".

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