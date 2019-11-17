LBC: سيكون هناك سقفًا للسحب بالدولار الأميركي بينما السحب بالليرة من دون سقف

أفادت قناة الـ"LBC" بأنّ ​جمعية المصارف​ وضعت خلال الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم سلسلة من الاجراءات التي لها علاقة بكيفية تعاطي الموظفين مع الزبائن، وهذه التدابير الذي يبلغ عددها نحو 8 ستكون محور نقاش بين جمعية المصارف واتحاد نقابات المصارف في اجتماع سيعقد غدا وعلى أساسه سيتخذ القرار الذي له علاقة بعمل المصارف.

وشدّدت المصادر المصرفية على أنّ هذه التدابير موقتة واستثنائية وسيتم التراجع عنها عند ​تشكيل الحكومة​.

ولفتت إلى أنّه سيكون هناك سقفًا للسحب ب​الدولار​ الأميركي، في حين أن السحب من الودائع ب​الليرة اللبنانية​ هو من دون سقف.