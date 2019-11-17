أفادت قناة الـ"LBC" بأنّ جمعية المصارف وضعت خلال الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم سلسلة من الاجراءات التي لها علاقة بكيفية تعاطي الموظفين مع الزبائن، وهذه التدابير الذي يبلغ عددها نحو 8 ستكون محور نقاش بين جمعية المصارف واتحاد نقابات المصارف في اجتماع سيعقد غدا وعلى أساسه سيتخذ القرار الذي له علاقة بعمل المصارف.
وشدّدت المصادر المصرفية على أنّ هذه التدابير موقتة واستثنائية وسيتم التراجع عنها عند تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أنّه سيكون هناك سقفًا للسحب بالدولار الأميركي، في حين أن السحب من الودائع بالليرة اللبنانية هو من دون سقف.
كانت هذه تفاصيل خبر LBC: سيكون هناك سقفًا للسحب بالدولار الأميركي بينما السحب بالليرة من دون سقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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