شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تستقبل سفيرة مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويأتى لقاء "رضوان" مع سفير مالاوي بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

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جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكالة اللجنة، وفي أمانه السر النائب جمال صابر.