شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية للبرلمان: تأهيل العاملين بالمحليات أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادى ثانى على رأس اولوياته منذ توليه الوزارة.

وقال شعراوى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إن الوزارة تسعى لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

وأضاف شعراوى، أن عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة، وأنها لا تتوقف عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات أو تطوير دورات العمل (أهميه العنصر البشري في التطوير).

وأكد الوزير أنه في عام 2018 تم تدريب 71 مرشحا لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة 3 أسابيع للمسابقة التي تمت في عام 2017، وفي عام 2019 سيتم تدريب عدد 80 مرشحا لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة أسبوعين مكثفين للمسابقة التي تمت في نفس العام.

كما عرض اللواء محمود شعراوى خطة مركز التنمية المحلية بسقارة للتدريب، حيث تم عقد أكثر من ورشه عمل قبل بداية الخطة مع مديري الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات للتدريب على آليات تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس فجوة المهارات للعاملين وكيفية قياس العائد من التدريب وصولا لوضع الخطة التدريبية لمركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات.

كما تم عرض مجالات التعاون بين الوزارة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث أكد انه تم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية والمقابلة الشخصية للمرشحين للعمل في المحليات ممن اجتازوا بالفعل اختبارات مسابقة قيادات العمل المحليات التي تم الإعلان عنها من قبل والبالغ عددهم 105 شخص.

وقال الوزير إن هناك تكليف من القيادة السياسية لوزارة التخطيط بدراسة آليات تدريب كوادر الإدارة المحلية بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، حيث أنه سيتم تدريب 200 متدرب من كافة المحافظات على مجوعتين تدريب.

وأضاف شعراوى، أنه بعد التدريب ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية وبالتنسيق مع كل المحافظات بمتابعة تطور أداء المتدربين وتقييم الأداء الوظيفي والشخصي والقيادي لهم من خلال تقارير ربع سنوية وعقد لقاءات نصف سنوية لهم في ورش عمل مجمعه بمركز تدريب سقارة التابع للوزارة.

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وتابع الوزير، أن الوزارة قامت بتوجيه المحافظات والمتابعة معهم لقيام العناصر المتميزة بها من الجهاز الإداري بالإدارة المحلية للتقدم للتسجيل لالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل التنفيذيين بالمحليات الذى تم فتح باب التسجيل فيه في أكتوبر الماضى 2019 والإعلان عنه بشكل واسع في المحافظات، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للمتميزين من المتقدمين من خريجي دورات مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خاصة في دورات إعداد المدربين وإعداد قادة المستقبل.

من جانبه، قال المهندس صلاح شحاتة، القيادي بالوزارة، المسئول عن ملف التدريب، إنه الخطة تتضمن التخطيط لتنفيذ 137دورة تدريبية وورشة عمل يستفيد منها 8700 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات، وعلى كافة المستويات التنظيمية (بنسبه زيادة 100 % عن العام السابق) خلال 42 أسبوع تدريبي بإجمالي 761يوم تدريبي من خلال 7600 ساعة تدريب (بمعدل 9 ساعات تدريب).

وأشار شحاتة، إلى أن الحقائب الجديدة بالخطة بلغت 50 حقيبة (منها 15 حقيبة بالتعاون مع المنظمات الدولية) لتواكب احتياجات المحافظات والتطورات على ساحة المحليات، بالإضافة إلى 10 دورات لتدريب الكوادر الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي (60% تحديث في محتوى الدورات).

وتابع: "كما تم إجراء اختبارات لتحديد المستوى لعدد 7 دورات بإجمالي 2160 مرشح من كل المحافظات على مدار 12 يوم قبل بداية الخطة بالمحافظات ومركز سقارة".

واستطرد: "من المقرر أن يعقب الاختبارات والمقابلة الشخصية تحديد نواحي الضعف Gap Analysis في السمات القيادية ووضع برنامج تدريبي لرفع مستواهم في العمل القيادي والجماعي وصقل مهاراتهم في التواصل مع القيادات والعاملين والمواطنينLeadership / Personality / Management Skills".

وقامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتحقيق فتره التدريب العملي والمعايشة الميدانية لمتدربي دورات البرنامج الرئاسي PLP4 لعدد 350 متدرب لمدة 4 شهور On Job Training على مستوى مكاتب قيادات المحافظة بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، وتم مُراجعة وإقرار محتويات البرامج التدريبية المُقدمة من المراكز التدريبية بالمحافظات وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوط بها.

ولفت إلى أنه تم إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية في مجال تحديد فجوة مهارات العاملين بالتنمية المحلية، والجدارات التي يتعين الحصول عليها، وتبادل المُمارسات المثلى والجيدة بين المؤسسات المُعادلة لها إقليمياً ودولياً في نفس المجال.

وحول جهود الوزارة لتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لأكاديمة، أشار إلى أن الوزارة تريد تحويلها إلى " الأكاديمية المصرية للتنمية المحلية" ويكون مقرها إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات، ويكون لها تقديم الدورات التدريبية المتطلبة للترقية للوظائف القيادية بوحدات الإدارة المحلية، كما يكون لها تقديم الدبلومات والماجستير المهني وعقد الشراكات المحلية والعربية والدولية لتقديم المؤهلات الأعلى في مجال الإدارة المحلية.