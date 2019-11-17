شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: لدينا 54 جامعة.. ونحتاج 100 على الأقل لاستيعاب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمناقشة ما يخص الوزارة ببيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على البرلمان.

واستعرض الوزير خلال اجتماع اللجنة برنامج الحكومة القائم على عدة محاور منها خطة الوزارة لعلاج القصور الشديد فى نقص عدد الجامعات حتى تستوعب أعداد الطلاب، موضحا أنه تمت إضافة 3 جامعات فى 2018 بمحافظات مطروح والأقصر والوادى الجديد ليصبح عدد الجامعات فى مصر 27 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة وأهلية، قائلاً: "وللأسف القدرة الاستيعابية لتلك الجامعات لا تكفى للطلاب، نحتاج على الأقل 100 جامعة".

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الجامعات الجديدة التى يتم إنشائها حاليا ومنها جامعات جبل الجلالة والملك سلمان والتى تتكلف من 6 إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن جامعتى زوير والجامعة اليابانية، داعيا أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان لزيارة الجامعات الدولية الموجودة على أرض الواقع فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عبد الغفار أن هناك زيادة فى عدد الكليات بلغ 485 كلية فى الجامعات الموجودة، فضلا على وجود 188 برنامجا جديدا فى الجامعات التى تعمل بنظام البرامج الخاصة.





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