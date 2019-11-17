شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعلى عبد العال: جلسة غداً مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، وأعلن أن الجلسة العامة تعقد غدا الساعة العاشرة لاخذ التصويت النهائى نداء بالاسم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات أعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019. ويأتى أخذ التصويت نداءً بالاسم لأنه سيطبق بأثررجعى من أول أكتوبر2019. Advertisements وقال الدكتور على عبد العال، إن جلسة غداً مهمة للتصويت على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مضيفاً:"المحاكم معطلة فى نظر قضايا التى تهم كثير من المواطنين"

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