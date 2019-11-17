شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعلى عبد العال: جلسة غداً مهمة والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى أخذ التصويت نداءً بالاسم لأنه سيطبق بأثررجعى من أول أكتوبر2019.
وقال الدكتور على عبد العال، إن جلسة غداً مهمة للتصويت على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مضيفاً:"المحاكم معطلة فى نظر قضايا التى تهم كثير من المواطنين"
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